İbrahim Çolak: Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak - Son Dakika

İbrahim Çolak: Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak

13.12.2020 19:04
İbrahim Çolak: Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak, System.String[]

özel açıklamalarda bulundu.

özel açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerine her zaman destek verdiğini belirten İbrahim Çolak, "Çok mutluyum, bu mutluluğumu kelimelerle anlatmak gerçekten çok zor. Küçüklüğümden beri Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya almak istiyordum. Şu anda Avrupa ve dünya şampiyonluğum oldu. Bugün onlara sahip olduğum için çok mutluyum. Hedefim olimpiyatlar, orada da takım arkadaşlarımla beraber güzel dereceler alacağımızı umut ediyorum. Dünya ve Avrupa Şampiyonalarından sonra Cumhurbaşkanımız ve Spor Bakanımız bizleri arayıp tebrik ediyor. Her zaman yanımızda olduğunu göstermiş oluyor. Biz kendilerine destekleri için her zaman çok teşekkür ediyoruz. O destekler sayesinde bu başarılar geliyor" ifadelerini kullandı.ANTRENÖR YILMAZ GÖKTEKİN: SPORCULARIMIZIN ASLANLAR GİBİ YARIŞMASINDAN GURUR DUYUYORUZ

Sporcularıyla gurur duyduğunu söyleyen antrenör Yılmaz Göktekin ise "Öncelikle bu pandemi sürecinde ülkemizde yapılan Avrupa Şampiyonası'ndan sporcularımızın bu şekilde performans göstermesinden, aslanlar gibi yarışmasından gurur duyuyoruz. Türk halkına armağanımız olsun. Zaten bu hedefimiz için çalışıyoruz. Ülkemize en iyi şekilde hizmet etmek. Bu bağlamda aldığımız madalyalar bizi çok mutlu etti. Tüm cimnastik severlere, halkımıza hediye olsun" şeklinde konuştu.

- Mersin
İbrahim Çolak: Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak
İbrahim Çolak: Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak
İbrahim Çolak: Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak
İbrahim Çolak: Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak

Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı, İbrahim Çolak, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor İbrahim Çolak: Hedefim olimpiyatlarda madalya kazanmak - Son Dakika Spor


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