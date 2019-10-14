Son Dakika Haberleri: İbrahim Çolak'ın ailesinin gurur gecesi
Son Dakika Spor İbrahim Çolak'ın ailesinin gurur gecesi

İbrahim Çolak'ın ailesinin gurur gecesi

1 saat önce

İzmir'de yapılan organizasyonda; Akdeniz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceye giren 37 sporcuya plaket verildi.

İbrahim Çolak'ın ailesinin gurur gecesi, System.String[]

İzmir'de yapılan organizasyonda; Akdeniz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceye giren 37 sporcuya plaket verildi.


Törende; Almanya'nın Stuttgart kentinde dün sona eren Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanıp büyükler kategorisinde madalya alan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak'ın ödülünü annesi Sultan Çolak ve babası Mehmet Çolak, Vali Yardımcısı Erhan Günay'ın elinden aldı. Ayakta alkışlanan ve duygusal anlar yaşayan Çolak çifti, çocuklarıyla gurur duyduklarını söyledi.


İzmir Vali Yardımcısı Günay da, Türk sporcuların başarılarıyla övündüklerini belirterek, "Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor gençlerimiz için olmazsa olmaz aktivitelerden biri haline gelmelidir. Sağlıklı nesiller yetiştirmeliyiz. Ödül alan herkesi tebrik ediyorum" dedi. İzmir Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın ise "Belki verdiğimiz bu ödülün maddi değeri çok yok ama manevi değeri çok anlamlı. Dereceye giren sporcularımızı kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu. İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, "Bizler sporcularımızla ne kadar övünsek az. Böyle organizasyonlarla onları ödüllendiriyoruz, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.


Organizasyonda ödül alanların listesi şöyle:


Artistik buz pateni kategorisinde DeryaTaygan, Efe Çetiz, Masal Oran; artistik cimnastikte İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Yunus Emre Gündoğdu; buz dansında Berk Akalın; futbolda İzgem Spor Kulübü; güreşte Yiğit Öztürkcan; judoda Musa Şimşek, Mustafa Menevşe, Yağmur Şengül; karatede Nur Şengül, Menekşe Vardar; kick boksta Bilge Su Gürel, Kübranur Sözübek; modern pentatlonda İlke Özyüksel; muay thai'de Sevim Ada, Sıla Çolak; okçulukta Aybüke Aktuna, Bill Güneri, Yasemin Ecem Anagöz; oryantiringde Şahin Demir; özel sporcular yüzme branşında İrem Öztekin; tekvandoda Adil Tekin, Esra Akbulak, Mehmet Efe Özdemir, Serim Olgun Kahveci; triatlonda Esra Nur Gökçek; wushu'da Yiğit Yağız, Zülal Alipaşaoğlu, Ceren Ertan, Murat Yalçın, Doğukan Sermikli ve Ayşenir Sanyıldız.

İbrahim Çolak, Akdeniz, Avrupa, İzmir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 01:32 
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