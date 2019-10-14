İbrahim çolak'ın ödülü annesi ve babasına

GENÇLİK ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ile Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nun ortaklaşa düzenlediği Sporun Enleri Ödül Töreni bu yıl 7'nci kez gerçekleştirildi.

İzmir'de yapılan organizasyonda; Akdeniz, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceye giren 37 sporcuya plaket verildi. Törende; Almanya'nın Stuttgart kentinde dün sona eren Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanıp büyükler kategorisinde madalya alan ve dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak'ın ödülünü annesi Sultan Çolak ve babası Mehmet Çolak, Vali Yardımcısı Erhan Günay'ın elinden aldı. Ayakta alkışlanan ve duygusal anlar yaşayan Çolak çifti, çocuklarıyla gurur duyduklarını söyledi.

İzmir Vali Yardımcısı Günay da, Türk sporcuların başarılarıyla övündüklerini belirterek, "Spor gençlerimiz için olmazsa olmaz aktivitelerden biri haline gelmelidir. Sağlıklı nesiller yetiştirmeliyiz. Ödül alan herkesi tebrik ediyorum" dedi. İzmir Amatör Kulüpleri Federasyonu Başkanı Kadri Yatkın ise "Belki verdiğimiz bu ödülün maddi değeri çok yok ama manevi değeri çok anlamlı. Dereceye giren sporcularımızı kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum" diye konuştu. İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu, "Bizler sporcularımızla ne kadar övünsek az. Böyle organizasyonlarla onları ödüllendiriyoruz, sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Organizasyonda ödül alanların listesi şöyle: