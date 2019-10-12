Son Dakika Haberleri: İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihine geçti
Son Dakika Spor İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihine geçti

İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihine geçti

1 saat önce

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda İbrahim Çolak altın madalya kazarak, Türk cimnastik tarihinde ilki başardı.

İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihine geçti, System.String[]

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda İbrahim Çolak altın madalya kazarak, Türk cimnastik tarihinde ilki başardı. Çolak, Tokyo 2020 için de kota kazandı.


Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, halka aleti finaline çıkan milli sporcu İbrahim Çolak, 14.933'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Cimnastik büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, tarihe geçti.


Çolak, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı da elde etti. - İSTANBUL

Dünya Şampiyonası, İbrahim Çolak, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İsviçre'de terör örgütü PKK/YPG sempatizanları Türk bayrağı yaktı
St. Pauli'nin tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den transfer teklifi TSK uçakları Tel Abyad üzerinden bildiri attı: PYD/PKK'dan uzak durun İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2019 23:16:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihine geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]