Son Dakika Haberleri: İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihine geçti
Son Dakika Güncel İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihine geçti

İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihine geçti

47 dakika önce

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda İbrahim Çolak altın madalya kazarak, Türk cimnastik tarihinde ilki başardı.

İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihine geçti, System.String[]

Almanya'nın Stuttgart kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda İbrahim Çolak altın madalya kazarak, Türk cimnastik tarihinde ilki başardı. Çolak, Tokyo 2020 için de kota kazandı.

Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda, halka aleti finaline çıkan milli sporcu İbrahim Çolak, 14.933'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Cimnastik büyüklerde altın madalya kazanan ilk Türk sporcu olan İbrahim Çolak, tarihe geçti.

Çolak, Tokyo 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı da elde etti.

(İHA)

Dünya Şampiyonası, İbrahim Çolak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



St. Pauli'nin tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den transfer teklifi
TSK uçakları Tel Abyad üzerinden bildiri attı: PYD/PKK'dan uzak durun İbrahim Çolak cimnastikte dünya şampiyonluğuna ulaşan ilk Türk sporcu oldu Teröristler ABD'nin verdiği milyonluk araçları bırakıp kaçtı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2019 00:42:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İbrahim Çolak, Türk cimnastik tarihine geçti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]