İbrahim Çolak: "Yavaş yavaş eski halime dönmeye başladım"

- İbrahim Çolak: "Yavaş yavaş eski halime dönmeye başladım" Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, mart ayında sağ omzundan ameliyat edildikten sonra eski haline dönmeye başladığını açıklayarak, "Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kadar daha iyi olacağıma inanıyorum" dedi.

- İbrahim Çolak: "Yavaş yavaş eski halime dönmeye başladım" İSTANBUL - Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, mart ayında sağ omzundan ameliyat edildikten sonra eski haline dönmeye başladığını açıklayarak, "Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kadar daha iyi olacağıma inanıyorum" dedi. Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, sakatlığının ardından eski haline dönmek için çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz mart ayında sağ omzundan ameliyat edilen Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ameliyatımın üzerinden 3 ay geçti, artık yavaş yavaş eski halime dönmeye başladım. Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kadar daha iyi olacağıma inanıyorum" dedi. 25 yaşındaki sporcu ayrıca son durumunun görüntülerini paylaştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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