İbrahim Demran bir dönem sonra yeniden başkan - Son Dakika
Son Dakika Güncel İbrahim Demran bir dönem sonra yeniden başkan - Son Dakika

İbrahim Demran bir dönem sonra yeniden başkan

6 saat önce

Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu başkanlık seçimi tek listeyle gerçekleştirildi.

İbrahim Demran bir dönem sonra yeniden başkan, System.String[]

Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesi 13. Olağan Genel Kurulu başkanlık seçimi tek listeyle gerçekleştirildi. Mevcut Başkan Müjgan Şenay'ın yeniden aday olmadığı genel kurulda başkanlığa bir dönem ara veren İbrahim Demran yeniden oda başkanı seçildi.


Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şubesinin 13. Genel Kurulundan sonra yapılan ilk toplantıda yeni yönetim kurulunun görev dağılımı da belli oldu. İbrahim Demran yönetimindeki Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube yönetim kurulunda 2. Başkan Dr. Selçuk Karabat, Sayman Riza Şahbaz, Yazman Evren Yar, Dr. Mustafa Edip Köylü, Sema Döngel ve Çınar Aydoğan ise üye olarak görev yapacak.


Ziraat Mühendisleri Odası Manisa Şube Başkanı İbrahim Demran yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Hayırlısı olsun. 13. Genel Kurulumuzu yaptık. 1130 üyemiz var. Tek listeyle seçimlere girdik. Müjgan Şenay başkanımız yeniden aday olmadı ve ayrılmak istedi. Kendisine bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Bu bir nöbet değişimidir. Bizde bu görevi bir dönem daha yerine getirmek istedik. Manisa bir tarım şehri. Yönetim kurulumuz başta meslektaşlarımızın hak ve sorunları olmak üzere Manisa ve ülke tarımına yılmadan, korkmadan ve yorulmadan hizmet etmeye kararlıdır. Manisa'nın doğasını, tarımını, çiftçisini, savunmaya devam edeceğiz." - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:18 Kaynak: İHA
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