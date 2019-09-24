Son Dakika Haberleri: İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ağlattı
Son Dakika Magazin Haber

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ağlattı

1 saat önce

İşte Filiz Erkal'ın açıklamaları: Elif Su babasını sorduğu zaman öldüğünü söylüyoruz.

İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ağlattı, System.String[]

İşte Filiz Erkal'ın açıklamaları:


Elif Su babasını sorduğu zaman öldüğünü söylüyoruz. 'Bir yere gitti' gelecek demiyoruz. Mezarlığa da götürüyorum. Kendi gitti ama Elif'i bıraktı. Onunla oyalanıyorum.


Babasının şarkılarını dinletiyorum sürekli. Şarkılarını duyunca 'babam çıktı' diyor.


İbrahim bedenen değil ama ruhen bizimle. O hiç gitmedi.


Mezarına gittik Elif Su,'Orada yatma baba özledim, kalk suyu iç' dedi. Şuramdan bişi koptu gibi.


O evden taşındık. Kötü anılarımız vardı. Eşyalarıma kadar her şeyi değiştirdim. İbrahim'in eşyalarını da dağıttım. Bir-iki takım elbisesi ile saatlerini oğluma bıraktım.


Okuduğu kitaplar, aldığı ödüller evimizin en değerli köşesinde.


Özlediğimde rüyamda görüyorum. Ben İbrahim'in yanımızda olduğunu hissediyorum. En son 3-4 gün önce rüyamda gördüm. İbrahim'in gözü arkada kaldı. 12 günlük bebeği vardı...

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'de kadınlar erkeklerden 5 yıl daha fazla yaşıyor
Atatürk havalimanı'nda "millet bahçesi" hazırlıkları başladı Oyuncu Demi Moore'dan korkunç itiraf: Annem 15 yaşımda uğradığım cinsel istismara göz yumdu İbrahim Erkal'ın 2 buçuk yaşındaki kızının babasının mezarındaki sözleri yürek burktu: Seni özledim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 13:27:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ağlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]