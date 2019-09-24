İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su ağlattı

İşte Filiz Erkal'ın açıklamaları:



Elif Su babasını sorduğu zaman öldüğünü söylüyoruz. 'Bir yere gitti' gelecek demiyoruz. Mezarlığa da götürüyorum. Kendi gitti ama Elif'i bıraktı. Onunla oyalanıyorum.



Babasının şarkılarını dinletiyorum sürekli. Şarkılarını duyunca 'babam çıktı' diyor.



İbrahim bedenen değil ama ruhen bizimle. O hiç gitmedi.



Mezarına gittik Elif Su,'Orada yatma baba özledim, kalk suyu iç' dedi. Şuramdan bişi koptu gibi.



O evden taşındık. Kötü anılarımız vardı. Eşyalarıma kadar her şeyi değiştirdim. İbrahim'in eşyalarını da dağıttım. Bir-iki takım elbisesi ile saatlerini oğluma bıraktım.



Okuduğu kitaplar, aldığı ödüller evimizin en değerli köşesinde.



Özlediğimde rüyamda görüyorum. Ben İbrahim'in yanımızda olduğunu hissediyorum. En son 3-4 gün önce rüyamda gördüm. İbrahim'in gözü arkada kaldı. 12 günlük bebeği vardı...