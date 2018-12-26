Son Dakika Haberleri: İbrahim Etem – Menarini Hukuk Başmüşaviri ve Uyum Danışmanı Dilruba Apaydın Ülker Oldu

İbrahim Etem – Menarini Hukuk Başmüşaviri ve Uyum Danışmanı Dilruba Apaydın Ülker Oldu

1 saat önce

Türkiye'de tıp alanında ürettiği değerler ile ilklere imza atan İbrahim Etem – Menarini'de yeni bir yapılanmaya gidilerek; görev değişikliği gerçekleştirildi.

İbrahim Etem – Menarini Hukuk Başmüşaviri ve Uyum Danışmanı Dilruba Apaydın Ülker Oldu, System.String[]

Avukat Dilruba Apaydın Ülker, İbrahim Etem – Menarini Hukuk Başmüşaviri ve Uyum Danışmanlığı'na atandı.

İnsana, yaşama ve geleceğe değer katmak misyonuyla hizmet veren İbrahim Etem – Menarini'de görev değişikliği gerçekleştirildi. Hukuk alanının deneyimli isimlerinden Avukat Dilruba Apaydın Ülker, İbrahim Etem – Menarini Hukuk Başmüşaviri ve Uyum Danışmanlığı pozisyonuna getirildi.

Yaklaşık 10 yıldan beri İbrahim Etem - Menarini'de Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan Avukat Dilruba Apaydın Ülker, yeni yapılanma ile birlikte firmaya uyum konularında danışmanlık hizmeti verecek. Bu kapsamda Ülker, yasal mevzuata paralel olarak ilaç sektörünün ilkelerine uygun izlenebilir ve sürdürülebilir uyum programının oluşturulması, uygulanması, denetlenmesi konularında çalışmalar yapacak. Aynı zamanda Ülker uyum yetkilisi ile birlikte uyum programının şirket içi ve dışında paydaşlarla paylaşılması, gerekli eğitimlerin düzenlenmesi, ihlal edildiğinde ise gerekli inceleme süreçlerinin yürütülmesi ve sonlandırılması alanlarından sorumlu olacak.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde lisansını tamamladıktan sonra eğitimine İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans programı ile devam eden Avukat Dilruba Apaydın Ülker, 2004-2008 yılları arasında İstanbul'un önde gelen hukuk firmalarından Coşar Avukatlık bürosunda özellikle ticaret hukuku, şirketler hukuku, kira hukuku ve her türlü hukuki danışmanlık alanlarında çalışmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 02:57 Kaynak: Bültenler

İbrahim Etem, Güncel
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