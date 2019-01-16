İbrahim Etem – Menarini Satış ve Ticari İşler Direktörlüğü'nün Yeni Kapsamı

Bu kapsamda, Satış ve Ticari İşler Direktörlüğü'ne iki departman birimi daha eklenerek; Direktör Cenk Balcı'nın yetki alanı genişletildi.

Türkiye'nin köklü ve ilk ilaç firmalarından İbrahim Etem -Menarini, kariyer alanında yeni yapılandırmalar gerçekleştirerek güçlü adımlar atıyor. Departman birimlerini yapılandıran İbrahim Etem – Menarini, Satış ve Ticari İşler Direktörlüğü'nün görev kapsamını genişleterek Hayvan Birimi ve İhracat Birimi'ni de aynı direktörlüğe bağladı. Cenk Balcı, yeni görevi kapsamında her iki birimin lideri oldu.

Marmara Üniversitesi İşletme Bölümünde lisans eğitimini tamamlayan Cenk Balcı, Indiana University of Pennsylvania'da İşletme alanında yüksek lisans yaptı. Kariyerine Roche İlaç'ta Kıdemli Ürün Müdürü olarak başlayan Balcı, ilaç sektöründe farklı birçok firmada görev aldı. 2014 yılından beri İbrahim Etem – Menarini'de çalışan Balcı, belirlenen hedefler doğrultusunda satış ve ticari işler ekiplerine yol gösteriyor.