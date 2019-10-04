AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Boğaçay Projesi ile alakalı Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e seslendi. Taş," Muhittin Böcek, projenin devamını da yapacağını söyledi. Biz ne demiştik? Yarım kalan projelerimizi tamamla, senin proje yapmana gerek kalmayacak. Projelerimizin bakımları ve devamlılığını getirsin başka bir şey yapmasın. Bu projeler Muhittin Böcek başkana yeter de artar bile" dedi.



AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya gündemi ve partisinin 2020 yılında yapılması planlanan 7. Olağan Kongresine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi. Parti binasında açıklamada bulunan Taş, yerel seçimlerden 6 ay geçmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediye'sinin hizmetleri ve yapacağı işleri yakından takip ettiklerini belirtti. Taş, amaçlarının hesap sormak olmadığına dikkat çekerek, "Ama Antalya'daki hemşerilerimiz adına, yapılan ve yapılacak olan hizmetleri, bizler milletimiz adına takip ettiğimizi duyurmak isteriz" dedi.



"160 milyon TL tramvay için kasada bekliyor"



Geçtiğimiz dönem partisinin belediye başkanı Menderes Türel'in tramvay çalışmalarıyla alakalı Dünya Bankası ICF'ten yaklaşık 900 milyon TL'lik bir kredi aldığını hatırlatan Taş, bu krediden 160 milyon TL'nin Büyükşehir Belediyesi'nin kasasında olduğunu ve tramvay çalışması için kullanılması gerektiğini söyledi. Geçmiş yerel seçimleri kendilerinin kazanması halinde projedeki tramvay hattının, Otogar üzerinden Meltem'e, Meltem'den de Konyaaltı üzerinden Işıklar'a bağlanacak olduğunu ifade eden Taş, "Gördüğümüz kadarıyla tramvay sadece Meltem'e kadar gelip orada duracak. Biz Antalyalıların daha rahat ulaşım ve seyahat açısından bu tramvayın Meltem'den Işıklar'a bağlanmasının takipçi olacağımızı buradan kamuoyuna duyuruyoruz" diye konuştu.



"200 otobüs esnafının arabalarının icraya bağlanmak üzere"



Antalya kent merkezinde ulaşıma yapılan yüzde 35'lik zammı değerlendiren Taş, "Bizim dönemimizde yaklaşık 4 yıl ulaşıma herhangi bir zam yapmadık. Yalnız şuanda görüyorum ki, ulaşıma yapılan yüzde 35 zamdan hem vatandaşımız memnun değil hem de ulaşım esnafının memnun değil. Paralarını alamadıkları için şuanda 200 otobüs esnafının arabalarının icra takibiyle bağlanmak üzere olduğunu üzülerek izliyoruz" ifadelerini kullandı.



Su zammı eleştirisi



Antalya'nın Menderes Türel zamanından Türkiye'nin en ucuz suyunu kullandığına dikkati çeken Taş, yeni dönemde yapılan yüzde 54'lük su zammını eleştirdi. Taş, "Menderes Türe l 2014 yılında AK Parti ile kazandığı zaman su faturalarının yarı yarıya düştüğünü gördük. Maalesef en pahalı suyunu Antalya olarak biz kullanıyoruz. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Çünkü; Antalya su kaynakları bakımından dünyanın en zengin illerinden bir tanesi. Sayın Muhittin Böcek, suya zam yapmak yerine ASAT'ın alacağı olan 359 milyon TL'yi tahsil etmeye çalışsa zam yapmayabilirdi" dedi.



Muhittin Böcek'e seslendi



Kamuoyu gündemini uzunca meşgul eden Boğaçay Projesinde eski Belediye Başkanı Menderes Türel'in yerden yere vurulduğunu belirten İbrahim Ethem Taş, "İki gün önce Boğaçay'ın da yaptığımız incelemede otların temizlendiğini gördük. Bu talimatı veren MuhittinBöcek'e teşekkür ederiz. Boğaçayı ve birçok projeleri ehil ellere yaptırıyoruz. Yani demek ki Boğaçay'ın da sorun yokmuş. Biz bu projenin gerçekleşmesi için teknik ekiplerle çalıştık. Projemizin doğru olduğunu tertemiz hale getirilmesi için çalışma yürütenlere teşekkür ederiz. Proje Antalya'mıza yakışan projedir. Muhittin Böcek Projenin devamını da yapacağını söyledi. Biz ne demiştik? Yarım kalan projelerimizi tamamla, senin proje yapmana gerek kalmayacak. Projelerimizin bakımları ve devamlılığını getirsin başka bir şey yapmasın. Bu projeler Muhittin Böcek başkana yeter de artar bile" diye konuştu



Taş, geçtiğimiz günlerde Kepez Belediyesi'nce bir caddeye şehit isminin verilmesine yönelik CHP'li meclis üyesinin kabul etmemesine de kınadı.



Yatırımlar devam edecek



Antalya'da yatırımların devam ettiğini dile getiren Taş, Elmalı-Korkuteli yolunun 26 kilometrelik kısmının açıldığını söyledi. Korkuteli'nden Öküzgözü'ne kadar duble yol olarak açılan projenin geri kalan kısmının 2021 yılın ortalarında tamamlanacağı bilgisi verildi. Kemer-Kumluca arası duble yolun yapım çalışmalarının devam ettiğini aktaran Taş, yolun yaklaşık yüzde 40'lık kısmının bittiğini geri kalan kısmının 2021 yılı sonunda biteceğini ifade etti. Akseki-Manavgat yol yapımın devam ettiğini belirten Taş, "Karayollarımız hızlı bir şekilde çalışıyor. Korkuteli-Bucak yolunun yüzde 10 kısmı tamamlandı ve ödenek geldiğinde Kasım ayında hızla devam edecek. Antalya'nın trafiğini rahatlatacak 3 kavşak projesi olan Duraliler, Sanayi ve Korkuteli kavşaklarıyla ilgili ödeneğin gelmesinin ardından ihaleye çıkılacağını ifade eden Taş, "Hızlı bir şekilde vatandaşın kullanımına sunacağız" dedi.



Aksu, Döşemealtı ve Konyaaltı'na hastane yapılmasıyla ilgi projelerin tamamlanıp ihalelerin yapılacağını aktaran Taş, hız bir şekilde bu hastanelerin hayata geçirileceğini dile getirdi. Ayrıca Kaş, Aksu, Kemer ve Korkuteli ilçelerine hükümet konağının yapılması için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşeceklerini söyleyen Taş, 2020-2021 yatırım programına bu projeleri aldırmak istediklerini ifade etti.



Kongre takvimi



Kongre takvimiyle ilgili konuşmalarını sürdüren İbrahim Ethem Taş, delege seçimlerinin 7 Ekim 2019 tarihinde başladığını, ilçe kongrelerinin ise 1 Ocak 2020 tarihinde başlayıp 20 Nisan 2020 tarihinde bitirmeyi planladıklarını açıkladı. İl kongresine ilişkin 2020 Ağustos ya da Eylül ayında Genel Merkez'in belirlediği tarihi bekleyeceklerini aktaran Taş, "Partimizi yenileyerek, dinamik yönetimlerle kaliteli kadrolarla 2023 hedeflerine gitmek istiyoruz. Bunun için kongreler bizim için yenilenme ve tazelenme vesilesidir" dedi.



"Cumhurbaşkanımız bırak dediği anda gözümü kırpmadan bırakırım"



Taş, aday olup olmayacağına yönelik soruyaysa; "Görev süremin sonuna kadar başkanlığı en iyi şekilde yapacağım. Biz de kesinlikle koltuk sevdası olmaz, hizmet aşkı olur, dava aşkı olur. Bu aşkla çalışmaya devam ederiz. Başkanlık seçiminde 42,8'le güçlü bir destek verdik, ardından ittifakla gidilen yerel seçimde bizim dönemimize denk geldi ve birçok zorluğa rağmen Antalya'da 46,3 gibi tarihi bir oyla bugüne kadar aldığımız en yüksek oyu aldık. Biz görev adamıyız. Biz de koltuk sevdası olmaz, bu görev yapılır, ateşten gömlektir. Bu sorumluluğun bilincindeyim. Recep Tayyip Erdoğan'ın sonuna kadar yanında olacağım. Cumhurbaşkanımız bırak dediği anda gözümü kırpmadan bırakırım" şeklinde cevap verdi.



Cumhur ittifakının gündeminde erken seçim olmadığını kaydeden Taş, gelecek ilk seçimde ise Antalya'da yüzde 50'yi aşma hedefinde olduklarını söyledi. - ANTALYA