İBRAHİM GÖKÇEK'İN CENAZESİNDE GÖZALTINA ALINAN 17 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROLLE SERBEST - Son Dakika

Grup yorum üyesi İbrahim Gökçek'in cenazesinin Kayseri'ye gönderileceği sırada çıkan olaylarda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si savcılık, 15'i ise tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemeden adlı kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, girdiği ölüm orucuna ara vermesinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cenazenin Kayseri'ye gönderilmek üzere Gazi Cemevi'nden çıkartıldığı sırada terör örgütü DHKP-C yanlısı grup ile polis ekipleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Gazi Cemevi ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alan emniyet ekipleri, cenazenin Kayseri'ye gönderildiği sırada terör örgütü DHKP-C propagandası yapmak isteyen gruba müdahalede bulunarak 43 kişi gözaltına almıştı.

Şüphelilerden 26'i emniyette ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Vatan Caddesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 17 şüpheli, bugün akşam saatlerinde Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından ifadesi alınan 17 kişiden 15'i, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 2 şüphelinin de adli kontrol talebiyle bu mahkemeye sevki gerçekleşti. İşlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 17 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.