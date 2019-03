İbrahim Güler, Kent İçin Hazırladığı Projelerini Tanıttı

Cumhur İttifakı AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler, Hatay merkez ve ilçeleri için hazırladıklarını projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Güler, Antakya'daki bir otelde gerçekleşen tanıtım programındaki konuşmasında, 8 bin yıllık geçmişe dayanan ve 23 medeniyete ev sahipliği yapan kentin çehresini değiştirecek projeler hazırladıklarını vurguladı.



Projelerinde, doğanın yanı sıra çocukların, kadınlar, yaşlılar, gençler ve engellilerin toplumu her kesiminin düşünüldüğünü kaydeden Güler, "Projelerimiz 3 aylık yoğun bir çalışmanın sonucunda, akademisyenlerin, işinin ehli mühendis ve uzmanların ve Hatay'ımızın ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmış ne Brezilya'dan ne Texas'tan çalınmış projelerdir. Hatay'ımızı kalkındıracak projelerimizin maliyeti büyükşehrin 1 yıllık bütçesini geçmemektedir." ifadelerini kullandı.



Hatay Merkez Meydanı Projesi -



Güler, şehrin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek kapalı alan sunan Hatay Merkez Meydanı Projesi hazırladıklarını ifade ederek, şunları anlattı:



"Bu merkez, 72 bin metrekarelik açık alanı beraberinde sunuyor. Bu alanda konserden, festivale kadar pek çok aktivite gerçekleştirilebilecek. 45 bin metrekarelik otopark kapasitesi ile şimdiki stat alanının olduğu noktada sıkışan trafiğe, ortaya konulan kavşak çözümü ve battı çıktı ile kent trafiğine de ayrıca bir katkı sunacak projenin maliyeti 122 milyon lira. Bizim yaptığımız battı çıktılar ucube, dar, kazaların yaşandığı ve 3 katı maliyetle israf edilen battı çıktılar olmayacak."



Asi nehrinin hak ettiği güzelliğe kavuşması için sadece ufak müdahaleler yapacaklarını belirten Güler, bu projeyi yapmadan önce şehrin alt yapı sorununu çözeceklerini söyledi.



"Asi Nehri şehrin varoluş simgesidir"-





Nehrin adeta bir biyolojik saldırıya uğradığını savunan Güler, şunları konuştu " Asi Nehri şehrin varoluş simgesidir. Asi pek çok noktasından kanalizasyon sızıntılarına maruz kalıyor. Bu yüzden biz önce alt yapı diyoruz. Biz nehir projemize 1 yıllık acil eylem planı çerçevesinde ortaya koyacağımız alt yapı yatırımlarından hemen sonra başlayacağız ve 8 ay da yapımını tamamlayacağız. Asi mevcut durumundan kurtaracak proje kent akvaryumu, ada spor aktiviteleri merkezı·, kafeler, nehı·r terasları, kanal boyunca c¸ı·c¸ek bahc¸esı·, Atatu¨rk Parkı du¨zenlemesı· 3 bin 310 metre yaya-bı·sı·klet yolu gibi fonksiyonları içinde barındırmaktadır."



Hatay'ı dünyaya açacak EXPO 2021 için, mevcut büyükşehrin hiçbir hazırlık yapmadığını anlatan Güler, "Burada önemli olan böyle bir projenin alt yapısını oluşturmak. Hatay'ı böylesine büyük, uluslararası organizasyonlara cevap verebilecek imkanlara kavuşturduktan sonra, ilgili bakanlıklarımızla da birlikte hareket ederek, ek bütçeler sağlayarak, bu projeyi hayata geçireceğiz." diye konuştu.



Güler, kente ziyaretçi çekecek Çocuk Şehir Projesi ile çocukların oyun oynarken hayatı öğreneceğini, yetişkinlerin de burada güzel vakit geçireceği alanların olacağını anlattı.



Tüm ilçelere gençlik merkezi -



Tüm ilçelere inşa edecekleri gençlik merkezlerinde gençlerin çeşitli eğitimlerden faydalanabileceğini aktaran Güler, "Buradaki kütüphanelerinden istifade edecekler. Sanatsal faaliyetlerde bulunacaklar, spor merkezlerinden faydalanacaklar. Uzman rehberlerimiz her zaman gençlerimize yardımcı olacak. " dedi.



Yaşlılara da hayırlı evlat mantığıyla hizmet edeceklerini ifade eden Güler, "'Hatay dünyanın en güzel ve insanları en iyi bakıldığı huzur evlerine kavuşacaktır. Yaşlı insanlarımıza evde bakım hizmetleri, Yaşlılar İçin Yardım ve Destek Hattı, İkinci Bahar Tatil kampları ve Gezi kulüpleri ile Yaş büyüklerimizin ülkemizin güzelliklerini görme fırsatı olacak ve şehrimizin diğer yaşlılarıyla bir araya araya gelmeleri ile yeni dostluklar edinmelerine vesile olacağız." şeklinde konuştu.



Evlilik ve doğum yardımları -



Başkan adayı Güler, mutlu bir kadının, mutlu bir ailenin ve mutlu bir toplumun temeli olduğunu vurgulayarak, "Kadınlar için de çok güzel projeler hazırladık. Kadın sığınma ve destek evleri, anne destekleri, düğün ve doğum yardımları, kadın yaşam merkezleri Hatay'ın kadınlarına armağanı olacak. " ifadelerini kullandı.



Güler, kentin tüm ilçelerinde, turizm, ulaşım, spor, tarım, ticaret gibi her alanda bölgenin ihtiyacına göre hazırlanmış birçok projelerinin daha olduğunu bunları ziyaretlerinde vatandaşlara anlatacaklarını sözlerine ekledi.

