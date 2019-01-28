Son Dakika Haberleri: İbrahim Halil Mesire Alanında Çalışmalar Sürüyor

İbrahim Halil Mesire Alanında Çalışmalar Sürüyor

30 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan İbrahim Halil Mesire alanında çalışmalar hızlandırıldı.

İbrahim Halil Mesire Alanında Çalışmalar Sürüyor, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan İbrahim Halil Mesire alanında çalışmalar hızlandırıldı.

İl Özel İdaresinin kaynağıyla 19 bin metrekare alan üzerinde yapımı devam eden İbrahim Halil Mesire alanında çalışmalar sürüyor. Kahta ilçe merkezine yaklaşık 7 kilometre mesafede olan ve Çataltepe Köyü sınırları içerisinde yer alan İbrahim Halil Mesire Alanında, aşırı yağışlar nedeniyle çalışmalar yavaşlamıştı. Hava şartlarının elverişli hale gelmesi ile birlikte hummalı bir çalışma başlatıldı.

Birçok sosyal ve sportif donatı alanları yer alacağı gölet manzaralı mesire alanının 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. İlçe sakinlerinin en büyük taleplerinden biri olan mesire alanının tamamlanması ile birlikte aileler rahatça piknik yapabilecek. Çocuklar ve gençlerin de birçok sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunabileceği İbrahim Halil Mesire Alanı, basketbol ve voleybol sahaları ile beraber kafeteryalar, kamelyalar, oturma grupları, barbeküler, kurban kesim yeri, mutfak, çocuk oyun alanları, yürüyüş parkurları, ters çadır ve otopark gibi modern bir donatıyla hizmete sunulacak. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:51 Kaynak: İHA

Adıyaman, Kahta, İbrahim Halil, Güncel
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