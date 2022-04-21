İbrahim Haskoloğlu'nun tutuklanmasına avukatı itiraz etti - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan'a ait olduğu öne sürülen kimlik kartlarını sosyal medya hesabından paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan gazeteci İbrahim Haskoloğlu'nun serbest bırakılması için avukatları itirazda bulundu.

Anadolu Adalet Sarayı'na gelen avukatlar, "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma suçundan" tutuklanan Haskoloğlu'nun serbest bırakılmasını talep ettiler.