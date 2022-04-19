İbrahim Haskoloğlu tutuklandı - Son Dakika

Kişisel bilgileri hukuka aykırı olarak ele geçirdiği gerekçesiyle gözaltına alınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu tutuklandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan'ın fotoğraf ve bilgilerinin olduğu kimlik kartlarını paylaşan gazeteci İbrahim Haskoloğlu hakkında "kişisel bilgileri hukuka aykırı yolla ele geçirmek" suçundan soruşturma başlatılmıştı. Haskoloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine ulaşan hackerlerin e-devlet üzerinden bilgi sızdırdığını iddia etmişti. Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan gazeteci İbrahim Haskoloğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından, Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Haskoloğlu, "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Gamze Erdemir/İHA)