İbrahim'in eğitim azmi; 1 kilometre yürüyüp, internetin çektiği tepeye çıkıyor - Son Dakika

İbrahim'in eğitim azmi; 1 kilometre yürüyüp, internetin çektiği tepeye çıkıyor

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde ailesiyle yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi İbrahim Açıkgöz (13) öğretmenlerinin yaptığı uzaktan eğitime katılabilmek için her gün internetin çektiği evine bir 1 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkıyor.

İbrahim'in eğitim azmi; 1 kilometre yürüyüp, internetin çektiği tepeye çıkıyor, System.String[]

KAYSERİ'nin Felahiye ilçesinde ailesiyle yaşayan 7'nci sınıf öğrencisi İbrahim Açıkgöz (13) öğretmenlerinin yaptığı uzaktan eğitime katılabilmek için her gün internetin çektiği evine bir 1 kilometre uzaklıktaki tepeye çıkıyor. İbrahim Açıkgöz, "Köyümüzde internet çekmediği için derslerimden geri kalmamak adına babamla ya da annemle 1 kilometre uzaklıktaki tepeye yaya veya otomobille çıkıyorum. Derslerimden geri kalmak istemiyorum" dedi.

İlçeye 13 kilometre uzaklıkta bulunan Alparslan Mahallesi'nde yaşayan Ayla ve Fevki Açıkgöz çiftinin tek çocuğu olan İbrahim Açıkgöz, mahallede internetin çekmemesi nedeniyle zor günler yaşıyor. Ancak buna rağmen Açıkgöz, uzaktan eğitime katılabilmek için her gün internetin çektiği evine bir kilometre uzaklıktaki tepeye babası Fevki Açıkgöz ile birlikte ya yürüyor ya da otomobille gidiyor. İbrahim, babası Açıkgöz'ün tuttuğu cep telefonundan dersleri dinleyerek, not alıyor.

'DERSLERİMDEN GERİ KALMAK İSTEMİYORUM'Yaşadığı zorluğu anlatan İbrahim Açıkgöz, "Koronavirüs nedeniyle köyümüze dönmeye karar verdik. Burada hayvancılıkla uğraşan babama boş zamanlarımda yardım ediyorum. Geçtiğimiz hafta internet üzerinden derslere başladık. Köyümüzde internet çekmediği için derslerimden geri kalmamak adına babamla ya da annemle 1 kilometre uzaklıktaki tepeye yaya veya otomobille çıkıyorum. Derslerimden geri kalmak istemiyorum. Öğle öncesi ve öğleden sonra olmak üzere günde 4 saat derste kalıyorum. Not almam gerektiğinde telefonu babam tutuyor ve not alıyorum. Umarım köyümüze gerekli internet alt yapısı gelir ve bende ders yapmak için tepelere çıkmak durumunda kalmam" dedi.

Oğlunun eğitiminin her şeyden önce geldiğini söyleyen lise mezunu baba Fevki Açıkgöz ise, "İbrahim benim tek oğlum ve onun alacağı eğitim her işimden çok daha önemli. Köyümüzde gerekli internet alt yapısı olmadığı için sabah hayvanlara yem verdikten sonra oğlumun ders görebilmesi için bazen yürüyerek bazen de otomobille internetin çektiği tepeye gidiyoruz. Derslere ben de katılıyorum.  Derslerde not alması gerektiğini telefonu ben tutuyorum, o dersleri dinliyor. Havanın durumuna göre de bazen dersleri arabada takip ediyor. İnşallah sorunumuz çözülür ve oğlum evimizde rahatlıkla derslere katılır" diye konuştu.


İbrahim'in eğitim azmi; 1 kilometre yürüyüp, internetin çektiği tepeye çıkıyor
İbrahim'in eğitim azmi; 1 kilometre yürüyüp, internetin çektiği tepeye çıkıyor
İbrahim'in eğitim azmi; 1 kilometre yürüyüp, internetin çektiği tepeye çıkıyor
İbrahim'in eğitim azmi; 1 kilometre yürüyüp, internetin çektiği tepeye çıkıyor
İbrahim'in eğitim azmi; 1 kilometre yürüyüp, internetin çektiği tepeye çıkıyor
İbrahim'in eğitim azmi; 1 kilometre yürüyüp, internetin çektiği tepeye çıkıyor

Alparslan Mahallesİ, İbrahim Açıkgöz, Ayla Filmi, Felahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 11:22 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İbrahim'in eğitim azmi; 1 kilometre yürüyüp, internetin çektiği tepeye çıkıyor - Son Dakika

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