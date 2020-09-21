İbrahim Kaboğlu'nun aracının camının kırılması soruşturması - Son Dakika

İbrahim Kaboğlu'nun aracının camının kırılması soruşturması

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun aracının camını kırdıkları gerekçesi ile sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı.

İbrahim Kaboğlu'nun aracının camının kırılması soruşturması, System.String[]

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun aracının camını kırdıkları gerekçesi ile sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı. Aracın camını kıran şüpheli Mustafa Ş., eski kız arkadaşı ile ilgili bir gelişme nedeniyle kızdığını, hırsını alamayarak eline aldığı taşla rastgele bir aracın camını kırdığını söyledi.  Aracın sahibini tanımadığını, aracın kime ait olduğunu bilmediğini söyleyen Mustafa Ş., "Benim araç sahibi ile husumetim yoktur, kaldı ki sahibinin kim olduğunu bilmiyorum. Aracın sahibinin milletvekili olduğunu polis merkezinde öğrendim. Çok pişmanım. Aracın sahibinden özür dilemeye razıyım" dedi.

Kadıköy Koşuyolu'nda geçtiğimiz hafta, CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun aracına hasar verdikleri gerekçesi ile gözaltına alındıktan sonra geçtiğimiz cuma günü sevk edildikleri İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüpheliler Mustafa Ş. ve Şahin K.,'nın ifadeleri ortaya çıktı.  Koşuyolu'nda bir mekanda garson olarak çalıştığını, diğer şüpheli Mutafa Ş.'nin de bu mekanın müdürü olduğunu söyleyen Şahin K., olaya konu camı kırılan aracı daha önce hiç görmediğini, aracın kime ait olduğunu bilmediğini söyledi.

KAMERANIN AÇISINI DEĞİŞTİRİP DEĞİŞTİRMEDİĞİNİ HATIRLAMADI

Şüpheli Şahin K., olay yerini gören bir güvenlik kameranın açısını değiştirip değiştirmediğini hatırlamadığını belirterek, "Mustafa abinin dışarı çıktığını gördüm, bunun haricinde başka bir şey görmedim" dedi.Koşuyolu'nda bir mekanın işletme müdürü olduğunu söyleyen şüpheli Mustafa Ş., olay gecesi Şahin K.'nın yanına gelerek eski kız arkadaşını başkası ile gördüğünü belirterek, "Dışarı çıktım etrafa bakındım kimseyi göremedim. Ona çok kızdım. Alkolünde etkisiyle hırsımı alamadığı için kaldırımda bulunan bir taşı elime aldım, plakasını olay sebebiyle öğrendiğim aracın kapı camına taşı attım ve camı kırdım. Taş aracın arka koltuğunda kaldı. Aracın sahibinin kim olduğunu bilmiyorum. Ben aracın camını sahibine kasıt olsun diye kırmadım. Benim araç sahibi ile bir husumetim yoktur, kaldı ki sahibinin kim olduğunu bilmiyorum. Ben rastgele bir araç düşünüp yaptım. Ben çok pişmanım. Aracın sahibinden özür dilemeye razıyım. Ben aracın sahibinin milletvekili olduğunu polis merkezinde öğrendim. Bu işletme çevrede oturan ikamet sahipleri tarafından zaman zaman belediyeye şikayet edildi, çevreye rahatsızlık verdi diye. Bu olay tamamen öfkeli anıma yenik düştüğüm için oldu. Yapmamam gerekiyordu" dedi.

NE OLMUŞTU?

Kaboğlu'nun şikayeti üzerine haklarında, "Mala zarar verme" suçundan soruşturma başlatılan işletmenin müdürü Mustafa Ş. ve garsonu Şahin K. gözaltına alınmış, savcılık sorgularının ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ve serbest bırakılmışlardı.


Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, İstanbul, Şahin K, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:57 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İbrahim Kaboğlu'nun aracının camının kırılması soruşturması - Son Dakika

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