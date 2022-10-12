İbrahim Kaboğlu, "Sansür Yasası"Yla İlgili Venedik Komisyonu'nun Raporuna Dikkat Çekti: "Kaygılarımız Avrupa Ölçeğinde Teyit Edilmiş Oldu" - Son Dakika
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İbrahim Kaboğlu, "Sansür Yasası"Yla İlgili Venedik Komisyonu'nun Raporuna Dikkat Çekti: "Kaygılarımız Avrupa Ölçeğinde Teyit Edilmiş Oldu"

12.10.2022 12:20

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, TBMM'de görüşmeleri süren "sansür yasası" teklifiyle ilgili Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'nun acil bir rapor hazırladığını belirterek "Rapora göre Avrupa devletlerinde bu tür düzenleme olmadığını, kaldı ki özellikle 29'uncu maddenin Avrupa Sözleşmesi'ne açıkça aykırı olduğunu beyan etti. Bununla bizim görüşlerimiz ve kaygılarımız Avrupa ölçeğinde teyit edilmiş oldu" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, TBMM'de görüşmeleri süren "sansür yasası" teklifiyle ilgili Avrupa Konseyi Venedik Komisyonu'nun acil bir rapor hazırladığını belirterek "Rapora göre Avrupa devletlerinde bu tür düzenleme olmadığını, kaldı ki özellikle 29'uncu maddenin Avrupa Sözleşmesi'ne açıkça aykırı olduğunu beyan etti. Bununla bizim görüşlerimiz ve kaygılarımız Avrupa ölçeğinde teyit edilmiş oldu" dedi.

Kamuoyunda "sansür yasası" olarak bilinen, internet medyası ve sosyal medyayla ilgili yeni yaptırımlar öngören kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sürüyor. CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, Avrupa Konseyi Venedik Konseyi'nin teklifle ilgili acil bir rapor hazırladığını anımsatarak, şu açıklamayı yaptı:

"Cumhur İttifakı 6 ay önce Seçim Yasası'nda bir düzenleme yaptı. Bu düzenleme ile seçimlerde özgür ve eşit yarışma koşullarını ortadan kaldırdı. Şimdi ise sansür yasası ile basın mensuplarının ve yurttaşlarının demokratik bir toplumda kendilerini özgür ifade etme olanağını ortadan kaldırmak istiyor. Demokratik toplumu sönümlendirmeyi amaçlıyor.

"29'UNCU MADDENİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ'NE AÇIKÇA AYKIRI OLDUĞUNU BEYAN ETTİ"

Bu yasanın sakıncalarını dile getirdiğimiz zaman Cumhur İttifakı, Avrupa devletlerinde de var olduğu gerekçesiyle savunmaya çalıştı. Oysa Avrupa Konseyi'nin bir organı olan Venedik Komisyonu acil bir rapor hazırladı. Rapora göre Avrupa devletlerinde bu tür düzenleme olmadığını, kaldı ki özellikle 29'uncu maddenin Avrupa Sözleşmesi'ne açıkça aykırı olduğunu beyan etti. Bununla bizim görüşlerimiz ve kaygılarımız Avrupa ölçeğinde teyit edilmiş oldu. Bu itibarla bu önerinin yasalaşmaması için biz sonuna kadar mücadele edeceğiz, demokratik hukuk devleti için" diye konuştu.

YORUMLAR
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AK Parti'li Kurtulmuş Helalleşmeden önce özür dilemeye ihtiyacı yok mudur AK Parti'li Kurtulmuş Helalleşmeden önce özür dilemeye ihtiyacı yok mudur
Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Avrupa Konseyi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Kaboğlu, 'Sansür Yasası'Yla İlgili Venedik Komisyonu'nun Raporuna Dikkat Çekti: 'Kaygılarımız Avrupa Ölçeğinde Teyit Edilmiş Oldu' - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbrahim Kaboğlu, "Sansür Yasası"Yla İlgili Venedik Komisyonu'nun Raporuna Dikkat Çekti: "Kaygılarımız Avrupa Ölçeğinde Teyit Edilmiş Oldu" - Son Dakika
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