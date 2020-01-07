İbrahim Kalın: "2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla... - Son Dakika
Son Dakika Politika İbrahim Kalın: '2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla... - Son Dakika

İbrahim Kalın: "2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla...

6 saat önce

İbrahim Kalın: "2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor.

İbrahim Kalın:

İbrahim Kalın: "2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor."

İbrahim Kalın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:16 Kaynak: AA
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