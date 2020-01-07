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İbrahim Kalın: "2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla...
6 saat önce
İbrahim Kalın: "2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 07:16 Kaynak: AA
İbrahim Kalın: "2019'da yapılan icraatlarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın 16 Ocak'ta kamuoyuyla paylaşım toplantısı yapması planlanıyor."
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