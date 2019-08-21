Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "(3 Belediye Başkanının Görevden Alınması) Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın...
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İbrahim Kalın: "(3 Belediye Başkanının Görevden Alınması) Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın...

1 saat önce

İbrahim Kalın: "(3 Belediye Başkanının Görevden Alınması) Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir" -"Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin...

İbrahim Kalın: "(3 Belediye Başkanının Görevden Alınması) Hükümetin ya da İçişleri Bakanlığımızın keyfi olarak aldığı kararlar değildir"

-"Seçimlerin namusunun korunması, vatandaşın verdiği oyun demokratik kurallar çerçevesinde hayata, siyasete, yönetime yansıtılması için bu tedbirlerin alınması -kaçınılmazdır"

"Sayın Trump ile de bir telefon görüşmesi hazırlığı yapıyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

İbrahim Kalın, Politika

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:23 Kaynak: İHA
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