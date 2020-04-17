İbrahim Kalın: AB, BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumların meşruiyeti sorgulanacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya İbrahim Kalın: AB, BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumların meşruiyeti sorgulanacak - Son Dakika Dünya

İbrahim Kalın: AB, BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumların meşruiyeti sorgulanacak

16 dakika önce

İbrahim Kalın: AB, BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumları meşruiyeti sorgulanacak

İbrahim Kalın: AB, BM ve İslam İşbirliği Teşkilatı gibi kurumların meşruiyeti sorgulanacak, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, koronavirüs salgınının etkilerine ve alınan önlemlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Sokağa çıkma uygulamasının herkesi ilgilendirecek şekilde tüm ülkeye yayılması halinde bunun ekonomiye ağır bir maliyeti olacağını dile getirdi. Kalın, bu süreçte Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve G20 gibi kurumların da meşruiyetinin sorgulanacağını söyledi.


İnfaz yasasıyla ilgili de konuşan İbrahim Kalın, "Suç işlemiş bir kişiyi cezaevine koymanızın amacı o kişinin ıslah edilmesidir. Bazen bu infazla ilgili düzenleme sanki bir af yasası gibi yansıtılıyor." dedi.

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İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, İbrahim Kalın, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.04.2020 01:06 

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