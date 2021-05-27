İbrahim Kalın: "(AB Zirvesi) Oradan artık Türkiye'nin beklentileri konusunda somut adım atılmasını bekliyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, haziran sonunda yapılacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde Türkiye'nin beklentileri konusunda somut adım atılmasını beklediklerini söyledi.

Kalın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile geldiği Almanya'nın başkenti Berlin'de, muhataplarıyla yaptığı görüşme sonrasında Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde açıklamalarda bulundu.

Haziran sonunda yapılacak AB Zirvesi'nin önem arz ettiğini vurgulayan Kalın, "Oradan artık Türkiye'nin beklentileri konusunda somut adım atılmasını bekliyoruz. Bu talebimizi yine ileteceğiz. Son zirveden sonra bir hareketlenme oldu. AB Başkanlığının Türkiye ziyareti olumlu idi. Fakat bunu daha ileriye götürüp netice almak amacıyla temaslarımızı yoğunlaştırarak devam edeceğiz." dedi.

Özellikle AB ile Gümrük Birliği ve Göç Anlaşması'nın güncellenmesi konusunda atılacak adımların belli olduğunu ifade eden Kalın, "Bunu daha önce müzakere ettik. Hem Alman hem AB yetkilileriyle. Hem AB Başkanları Türkiye geldiğinde Cumhurbaşkanımızla bu konuları ele aldılar. Artık bu konuda komisyon ve konseyin adım atması için beklentimizi yeniden ifade edeceğiz. Umarız zirveye bile kalmadan somut adım atılırsa Türkiye-AB ilişkilerinde daha pozitif bir gündem yakalama imkanımız olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kalın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 14 Haziran'daki NATO Zirvesi kapsamında görüşeceğini de duyurdu.

Türkiye güvenli turizm konusunda dünya sıralamasında en iyi ülkelerden bir tanesi

İbrahim Kalın, Berlin'deki turizm alanındaki temasları konusunda çok verimli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Türkiye'nin güvenli seyahat konusunda aldığı tedbirlerle ilgili güzel bir sunum yaptığına dikkati çeken Kalın, "Zamanlaması da iyi oldu. Muhataplarımızın bugün ve yarın yapılacak toplantılarda bunları dikkate alacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Aşı diplomasisi, sağlık diplomasisi gibi konuların da halen büyük önem arz ettiğini belirten Kalın, şöyle devam etti:

"Turistlerin ülkemize güvenli bir şekilde gelmelerini elbette istiyoruz. Bunu yaparken de ne turistlerin ne de kendi vatandaşlarımızın sağlığını riske atacak bir girişimin içinde olmayız. Gerek Sağlık Bakanlığımız gerek Kültür ve Turizm Bakanlığımız çok kapsamlı gerekli tedbirleri aldılar. Güvenli turizm konusunda Türkiye dünya sıralamasında en iyi ülkelerden bir tanesi. Bunu etraflı bir şekilde anlatıp somut kararlara yansımasını sağlamayı planlıyoruz."

Kalın, Almanya'dan yaz döneminde Türkiye'ye gelmek isteyen Türk kökenli vatandaşların olduğunu hatırlatarak "Ayrıca Alman turistlerin en çok tercih ettiği ülkelerden bir tanesi Türkiye. Tüm bunları fırsata çevirebilecek adımları atmak için temaslarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.