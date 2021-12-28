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İbrahim Kalın, ABD'li Müslüman çatı kuruluşlarının kongresinde katılımcılara hitap etti - Son Dakika

İbrahim Kalın, ABD'li Müslüman çatı kuruluşlarının kongresinde katılımcılara hitap etti

28.12.2021 09:22
İbrahim Kalın, ABD'li Müslüman çatı kuruluşlarının kongresinde katılımcılara hitap etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'deki Müslüman örgütlerin çatı kuruluşlarınca bu yıl 20'ncisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresi'nde katılımcılara hitap etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'deki Müslüman örgütlerin çatı kuruluşlarınca bu yıl 20'ncisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresi'nde katılımcılara hitap etti.

Kalın, kongrede yaptığı konuşmada, mana, hikmet ve hürriyet üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Pozitivizm ve fen bilimlerinin, kainattaki "manayı" göz ardı ettiğini belirten Kalın, insanın mananın peşindeki bir varlık olduğunu ve İslam'ın "hikmet" kavramı ile kainattaki manayı ortaya koyduğunu söyledi.

Mana, hikmet ve amaç olmaksızın insanın kendi potansiyelini ortaya çıkaramayacağına dikkati çeken Kalın, katılımcılara "21'inci yüzyılda Müslüman bireyler ve Müslüman topluluklar olarak hikmetin manasını yeniden tesis etmeliyiz. Çünkü hayatımızda çok fazla yargı varken çok az hikmet var." tavsiyesinde bulundu.

İnanç ile hürriyet kavramlarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Kalın, hürriyetin sadece bir şeyi seçme özgürlüğü olmadığını, doğruyu seçmenin önemli olduğunu, yine bunun da hikmet ve inanç ile anlamlı hale geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı büyük alkış aldı

Kalın, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını da kongredeki katılımcılarına iletti.

Binlerce katılımcının yer aldığı oturumda, Erdoğan'ın kongreye gönderdiği mesaj salondan büyük alkış aldı.

Oturumda, Kalın'a Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve Türkiye'nin Chicago Başkonsolosu Engin Türesin de eşlik etti.

Her yıl dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren ve bu yıl 20'ncisi düzenlenen MAS-ICNA Kongresi'nin açılışı, 26 Aralık'ta ABD'nin Chicago kentinde yer alan dünyanın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place'de yapılmıştı. Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl sanal ortamda düzenlenen MAS-ICNA Kongresi, bu yıl yüz yüze yapılıyor.

Amerikalı Müslümanların önde gelen isimlerinin konuşmaların yanı sıra birçok etkinlik ve sosyal aktivitenin yer aldığı 3 günlük kongre, 28 Aralık'ta kapanış oturumuyla son bulacak.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Tam Gemi Şok Denemeleri, İbrahim Kalın, Müslüman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İbrahim Kalın, ABD'li Müslüman çatı kuruluşlarının kongresinde katılımcılara hitap etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: İbrahim Kalın, ABD'li Müslüman çatı kuruluşlarının kongresinde katılımcılara hitap etti - Son Dakika
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