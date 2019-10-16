İbrahim Kalın: ABD'nin yaptırımlarına misliyle karşılık veririz
32 dakika önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türkiye’nin Esad rejimiyle resmi olarak bir görüşme, teması olmadığını belirtti ve ABD’nin yaptırım kararına misliyle karşılık verileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türkiye'nin Esad rejimiyle resmi olarak bir görüşme, teması olmadığını belirtti ve ABD'nin yaptırım kararına misliyle karşılık verileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki askeri operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:12
"Kürtler melek değil" diyen Trump'tan bir açıklama daha: PKK, IŞİD'den daha kötü Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi, Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını kabul etti! İşte Türkiye'ye uygulanacak yaptırımlar BM Güvenlik Konseyi üyesi Avrupa ülkelerinden Türkiye'ye 'harekâta son verin' çağrısı Barış Pınarı Harekatı sonrası Yunanistan, Avrupa'yı uyardı: Mülteci akınına hazır olun