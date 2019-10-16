İbrahim Kalın: ABD'nin yaptırımlarına misliyle karşılık veririz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türkiye 'nin Esad rejimiyle resmi olarak bir görüşme, teması olmadığını belirtti ve ABD'nin yaptırım kararına misliyle karşılık verileceğini söyledi.

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