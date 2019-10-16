Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: ABD'nin yaptırımlarına misliyle karşılık veririz
Son Dakika Dünya İbrahim Kalın: ABD'nin yaptırımlarına misliyle karşılık veririz

İbrahim Kalın: ABD'nin yaptırımlarına misliyle karşılık veririz

32 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türkiye’nin Esad rejimiyle resmi olarak bir görüşme, teması olmadığını belirtti ve ABD’nin yaptırım kararına misliyle karşılık verileceğini söyledi.

İbrahim Kalın: ABD'nin yaptırımlarına misliyle karşılık veririz, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Türkiye'nin Esad rejimiyle resmi olarak bir görüşme, teması olmadığını belirtti ve ABD'nin yaptırım kararına misliyle karşılık verileceğini söyledi.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki askeri operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

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Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 09:12 
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