Son Dakika Haberleri: İbrahim kalın, abd ulusal güvenlik danışmanı ile görüştü
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İbrahim kalın, abd ulusal güvenlik danışmanı ile görüştü

27 dakika önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi yaptı.

İbrahim kalın, abd ulusal güvenlik danışmanı ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile telefon görüşmesi yaptı. Kalın, görüşmede, 'güvenli bölge' için atılacak adımların hızlandırılması, PYD ve YPG'ye verilen desteğin kesilmesi konularında Türkiye'nin beklentilerini aktardı.
Cumhurbaşkanı Sözcülüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile bugün telefonda görüştüğü belirtildi. Kalın'ın, görüşmede, O'Brien'i tebrik ettiği ve yeni görevinde başarılar dilediği kaydedildi. Açıklamada, görüşülen konularla ilgili, "Görüşmede, gündemdeki ikili konuların yanı sıra ABD ile hedeflenen 100 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi, Suriye'deki gelişmeler, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesisi, terörle mücadele ve Libya'daki son durum hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak Güvenli Bölge için atılacak adımların hızlandırılması ve PYD/YPG terör örgütüne verilen desteğin kesilmesi konusundaki beklentilerimiz aktarılmış ve ülkemizin bu konulardaki kararlılığı vurgulanmıştır" denildi.

Arda ERDOĞAN/ANKARA,


Amerika Birleşik Devletleri, İbrahim Kalın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 06:07 Kaynak: DHA
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