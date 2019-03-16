Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: Acısı Gerçekten Ortak Olanlar Birlikte Yas Tutabilirler

İbrahim Kalın: Acısı Gerçekten Ortak Olanlar Birlikte Yas Tutabilirler

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüzü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı ile ilgili, "Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" dedi.

İbrahim Kalın: Acısı Gerçekten Ortak Olanlar Birlikte Yas Tutabilirler, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüzü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı ile ilgili, "Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" dedi.

Kalın, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında gerçekleştirilen silahlı terör saldırısıyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı. Kalın açıklamasında,  "Charlie Hebdo için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" dedi.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:50 Kaynak: DHA

Twitter, Yeni Zelanda, İbrahim Kalın, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Güçleri Yetiyorsa Buyursun Gelsinler Ünlü Şarkıcı Ricky Martin'den Dünya Medyasına Yeni Zelanda Tepkisi: Çünkü O Müslüman Değil! Yeni Zelanda'daki Vahşette Yaralanan Türk Hakkında Bilinmeyen Gerçek Camilere Saldıran Terörist Mahkemeye Çıkarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 10:57:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: Acısı Gerçekten Ortak Olanlar Birlikte Yas Tutabilirler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]