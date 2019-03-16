İbrahim Kalın: Acısı Gerçekten Ortak Olanlar Birlikte Yas Tutabilirler
1 saat önce
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüzü İbrahim Kalın, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik terör saldırısı ile ilgili, "Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüzü İbrahim Kalın
, Yeni Zelanda
'da iki camiye yönelik terör saldırısı ile ilgili, "Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" dedi.
Kalın, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında gerçekleştirilen silahlı terör saldırısıyla ilgili Twitter
hesabından açıklama yaptı. Kalın açıklamasında, "Charlie Hebdo
için yürüyenler, Yeni Zelanda'da katledilen Müslümanlar için de yürüyecek mi? Acısı gerçekten ortak olanlar birlikte yas tutabilirler" dedi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 09:50 Kaynak: DHA
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