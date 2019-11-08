Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirveyi 3-4 Aralık'ta...
Son Dakika Politika İbrahim Kalın: 'Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirveyi 3-4 Aralık'ta...

İbrahim Kalın: "Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirveyi 3-4 Aralık'ta...

7 saat önce

İbrahim Kalın: "Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirveyi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kalındı"İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı.

İbrahim Kalın: " Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirveyi 3-4 Aralık'ta Londra'daki NATO toplantısında yapmak üzere mutabık kalındı"

İSTANBUL - Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın gazetecilerin sorularını cevapladı.

İbrahim Kalın: Almanya, Fransa ve İngiltere ile Suriye için dörtlü zirveyi 3-4 Aralık'ta...

İngiltere, Almanya, Fransa, Aralık, Politika

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:37 Kaynak: İHA
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