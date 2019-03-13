İbrahim Kalın: "(Ap Raporu) Türkiye-Ab İlişkilerine Yeni Bir İvme Kazandırma Konusundaki Ortak...
19 dakika önce
İbrahim Kalın: "(AP raporu) Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma konusundaki ortak gayretlerin arttığı bir süreci baltalama teşebbüsüdür.
İbrahim Kalın: "(AP raporu) Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma konusundaki ortak gayretlerin arttığı bir süreci baltalama teşebbüsüdür."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:25 Kaynak: AA
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