Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "(Ap Raporu) Türkiye-Ab İlişkilerine Yeni Bir İvme Kazandırma Konusundaki Ortak...

İbrahim Kalın: "(Ap Raporu) Türkiye-Ab İlişkilerine Yeni Bir İvme Kazandırma Konusundaki Ortak...

19 dakika önce

İbrahim Kalın: "(AP raporu) Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma konusundaki ortak gayretlerin arttığı bir süreci baltalama teşebbüsüdür.

İbrahim Kalın:
İbrahim Kalın: "(AP raporu) Türkiye-AB ilişkilerine yeni bir ivme kazandırma konusundaki ortak gayretlerin arttığı bir süreci baltalama teşebbüsüdür."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:25 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Türkiye, Politika
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