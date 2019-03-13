İbrahim Kalın: "Ap Tarafından Oylanan, Hiçbir Bağlayıcılığı Olmayan Tek Taraflı ve Objektiflikten...
12 dakika önce
İbrahim Kalın: "AP tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir.
İbrahim Kalın: "AP tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:25 Kaynak: AA
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