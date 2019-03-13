Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "Ap Tarafından Oylanan, Hiçbir Bağlayıcılığı Olmayan Tek Taraflı ve Objektiflikten...

İbrahim Kalın: "Ap Tarafından Oylanan, Hiçbir Bağlayıcılığı Olmayan Tek Taraflı ve Objektiflikten...

12 dakika önce

İbrahim Kalın: "AP tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir.

İbrahim Kalın:
İbrahim Kalın: "AP tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:25 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Politika
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