İbrahim Kalın: "Ap Tarafından Oylanan, Hiçbir Bağlayıcılığı Olmayan Tek Taraflı ve Objektiflikten...

İbrahim Kalın: "AP tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir.

İbrahim Kalın: "AP tarafından oylanan, hiçbir bağlayıcılığı olmayan tek taraflı ve objektiflikten uzak bu karar bizim açımızdan yok hükmündedir."

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