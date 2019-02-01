Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın, Asya Kupası'nı Kazanan Katar Milli Takımı'nı Kutladı

İbrahim Kalın, Asya Kupası'nı Kazanan Katar Milli Takımı'nı Kutladı

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019 Asya Kupası'nı kazanan Katar Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

İbrahim Kalın, Asya Kupası'nı Kazanan Katar Milli Takımı'nı Kutladı, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019 Asya Kupası'nı kazanan Katar Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.

Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"2019 Asya Kupasını kazanan Katar Milli Takımını tebrik ediyorum. Bu gurur gününde Katarlı kardeşlerimizin sevincini can-ı gönülden paylaşıyoruz. Durmak yok yola devam." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:32 Kaynak: DHA

İbrahim Kalın, Katar, Asya, Politika
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