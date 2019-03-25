Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: Barış Karşıtı Çatışmacı Zihniyetin Yeni Bir Tezahürüdür

İbrahim Kalın: Barış Karşıtı Çatışmacı Zihniyetin Yeni Bir Tezahürüdür

1 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalaması ile ilgili olarak, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür" dedi.

İbrahim Kalın: Barış Karşıtı Çatışmacı Zihniyetin Yeni Bir Tezahürüdür, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim KalınABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri kararını imzalaması ile ilgili olarak, "ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalamasının ardından, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,  Twitter hesabından açıklama bulundu.

İbrahim Kalın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"ABD'nin Golan Tepeleri kararı ve aynı saatlerde İsrail'in Gazze'yi bombalaması, barış karşıtı çatışmacı zihniyetin yeni bir tezahürüdür. Kim tarafından desteklenirse desteklensin, işgal ve savaş politikaları gayr-ı meşrudur ve gayr-ı insanidir." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 08:43 Kaynak: DHA

Golan Tepeleri, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İbrahim Kalın, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararnamesine Türkiye'den İlk Tepki Trump'ın Golan Tepeleri İle İlgili Kararına Dünyadan Tepki Yağıyor: Tutumumuz Değişmedi, Tanımıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye-Moldova Maçını Takip Etti AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekçi: İçkili mekanları tartışmak yobazlıktır!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 22:20:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: Barış Karşıtı Çatışmacı Zihniyetin Yeni Bir Tezahürüdür
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]