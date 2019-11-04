İbrahim Kalın: "Barış Pınarı yahut PKK ile mücadelesi DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor"...
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İbrahim Kalın: "Barış Pınarı yahut PKK ile mücadelesi DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor" iddialarını ortaya atmak terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir" "Tel Abyad ve Resulayn arasındaki yaklaşık 145 kilometrelik alan 30 kilometre derinliğinde terör örgütü...
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 08:03 Kaynak: İHA
İbrahim Kalın: "Barış Pınarı yahut PKK ile mücadelesi DEAŞ ile mücadeleyi zaafa uğratıyor" iddialarını ortaya atmak terör örgütüne kol kanat germekten başka bir şey değildir"
"Tel Abyad ve Resulayn arasındaki yaklaşık 145 kilometrelik alan 30 kilometre derinliğinde terör örgütü unsurlarından temizlenmiş bulunuyor"
"Terör unsurlarının kalleş yüzü her defasında ortaya çıkıyor"
"Kendi besledikleri terör unsurları alan kaybettikçe, darbe yedikçe kendilerinin öfke ve paniğinin arttığını görüyoruz"
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