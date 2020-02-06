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İbrahim Kalın: "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir.
6 saat önce
İbrahim Kalın: "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:50 Kaynak: AA
İbrahim Kalın: "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor."
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