İbrahim Kalın: "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. - Son Dakika
Son Dakika Politika İbrahim Kalın: 'Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. - Son Dakika

İbrahim Kalın: "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir.

6 saat önce

İbrahim Kalın: "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir.

İbrahim Kalın:

İbrahim Kalın: "Belki mart ayı içerisinde bir Astana süreci toplantısı yapılabilir. Bunun çalışması sürüyor."

İbrahim Kalın, Astana, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 07:50 Kaynak: AA
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