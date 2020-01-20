İbrahim Kalın: Berlin Zirvesi siyasi çözüm için fırsat - Son Dakika
Son Dakika Politika İbrahim Kalın: Berlin Zirvesi siyasi çözüm için fırsat - Son Dakika

İbrahim Kalın: Berlin Zirvesi siyasi çözüm için fırsat

6 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır" dedi.

İbrahim Kalın: Berlin Zirvesi siyasi çözüm için fırsat, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdüreceğini belirtti. Berlin Zirvesi ile ilgili  Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir" dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:07 Kaynak: DHA
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