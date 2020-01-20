İbrahim Kalın: Berlin Zirvesi siyasi çözüm için fırsat - Son Dakika

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İbrahim Kalın: Berlin Zirvesi siyasi çözüm için fırsat
6 saat önce
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:17 Kaynak: DHA
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdüreceğini belirtti. Berlin Zirvesi ile ilgili Kalın, "Berlin Zirvesi, Libya'da çatışmaların durması ve siyasi çözüm için önemli bir fırsattır. Cumhurbaşkanımızın etkin ve çok yönlü diplomasisi, Türkiye'yi sürecin kilit aktörlerinden biri yapmıştır. Türkiye, vekalet savaşlarına karşı yapıcı ve barışçıl politikasını sürdürecektir" dedi.
Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -
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