Üye Girişi
İBRAHİM KALIN: BİZİM MEDENİYETİMİZ BİR KİTAP MEDENİYETİDİR - Son Dakika

İBRAHİM KALIN: BİZİM MEDENİYETİMİZ BİR KİTAP MEDENİYETİDİR

19.02.2022 17:36
İBRAHİM KALIN: BİZİM MEDENİYETİMİZ BİR KİTAP MEDENİYETİDİR

İbrahim Kalın, kitaplarını imzaladı, salon içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu.

İbrahim Kalın, kitaplarını imzaladı, salon içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Gökçe KARAKÖSE, Özgür KUMANOVALI/ İSTANBUL, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir. Bizim inanç tarihimiz oku emriyle başlamış, yaz emri ile devam etmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 7'nci Üsküdar Kitap Fuarı'na katıldı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen fuarın açılışına Kalın'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

Kitapseverlerin yoğun katılım gösterdiği fuarda İbrahim Kalın, kitaplarını imzaladı. Kalın'a kitaplarını imzalatmak isteyenler, salon içerisinde uzun kuyruklar oluşturdu.

"KİTAP FUARLARI ÇOK GÜZEL PANAYIRLAR"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yaptığı açılış konuşmasında 'Kitap fuarları, düşüncenin, duygunun, aklın, kalbin, kitabın, yazarın, okuyucunun bir araya geldiği çok güzel panayırlar. Üsküdar Kitap Fuarı'nın 7'ncisinin düzenleniyor olmasından dolayı tebrik ediyorum. 7'nciyle bu geleneğin artık inşa edilmekte olduğunu da ispat etmiş oldunuz" dedi.

'MEDENİYETİMİZ BİR KİTAP MEDENİYETİDİR"

İbrahim Kalın, 'İslam Medeniyeti'ne, Modern Avrupa tarihine kadar bütün büyük akımlar, hareketler mutlaka bir şekilde bir büyük geleneğe, gövdeye dayanarak ortaya çıkmışlardır. Gelenek ile kök ve gök ile kurduğumuz ilişki o altın oranı bulduğumuz oranda bizi canlı tutmaya yetecektir. Bizim medeniyetimiz bir kitap medeniyetidir.Bizim inanç tarihimiz oku emriyle başlamış, yaz emri ile devam etmiştir" diye konuştu.

KİTAP KÜLTÜRÜ ADINA KAYDA DEĞER NE VARSA İSLAM COĞRAFYASINDA

'Tarihe kabaca baktığınız zaman kitap kültürü ve kütüphane adına kayda değer ne varsa bunun İslam coğrafyasında, İslam topraklarında ortaya çıktığını tarihen tespit edebiliriz" diyen İbrahim Kalın, 'Aynı dönemde başka kültür ve medeniyetlerde kitap ve kütüphane dediğiniz zaman belki binlerle belki en fazla on binlerle ifade edilebilecek kitap ve kütüphane kültürü var iken İslam şehirlerinde bazen milyonların üzerinde kitapların toplandığı büyük kütüphanelerin çok erken dönemden itibaren kurulmaya başladığını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

YAPTIĞINIZ HER İŞTE ALTIN ORAN ARAYIN

Haddini aşan zıddına döner diyerek sözlerine devam eden Kalın, şöyle konuştu:

? Yaptığınız her işte altın oranı arayın. Bunu bulduğunuzda her iş doğru düzenli, yerine oturacaktır. Evrende adaletin tesisi de, bunu sadece siyasi ya da ekonomik anlamda söylemiyorum ancak böyle olacaktır. Öyle bir düzen var ki, nizam var ki her şey yerli yerine oturmuş. Göğü yere indirirsek hata yaparız. Dünyayı cennet zannedersek hata yaparız. İnsanı ilahlaştırırsak hata yaparız. İnsanı şeytanlaştırırsak da hata yaparız. Yüce olanı kendi seviyemize indirmeye çalışırsak hata yaparız. Altın oranı kaybederiz, o zaman adaletin olmadığı bir dünya ortaya çıkar."

27 Şubat'a kadar devam edecek fuar; 450 yazar, 550 etkinlik ve 115 yayınevine ev sahipliği yapacak.

İBRAHİM KALIN: BİZİM MEDENİYETİMİZ BİR KİTAP MEDENİYETİDİR
İBRAHİM KALIN: BİZİM MEDENİYETİMİZ BİR KİTAP MEDENİYETİDİR
İBRAHİM KALIN: BİZİM MEDENİYETİMİZ BİR KİTAP MEDENİYETİDİR

YORUMLAR
500
İBRAHİM KALIN: BİZİM MEDENİYETİMİZ BİR KİTAP MEDENİYETİDİR İBRAHİM KALIN: BİZİM MEDENİYETİMİZ BİR KİTAP MEDENİYETİDİR Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 7. Üsküdar Kitap Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Filistin ve İsrail'e yaptığı ziyareti değerlendirdi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Filistin ve İsrail'e yaptığı ziyareti değerlendirdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, İbrahim Kalın, İslam, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İBRAHİM KALIN: BİZİM MEDENİYETİMİZ BİR KİTAP MEDENİYETİDİR - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:33 105 gündür gol atamadı! Galatasaray'ın doğru karar verdiği ortaya çıktı
17:29 Babasını aracının içinde ölü buldu! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:04 Filistin uyruklu sanığa cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis
17:01 Yalçın Ayhan'ın sözleri taraftarı küplere bindirdi: Sarı kırmızılı ekibin küme düşüyor olması beni derinden yaralıyor
16:58 257 çalışanını işten çıkardı! Boykot sesleri yükseldi! Sosyal medya ayağa kalktı
12:07 Zincirleme istismara 168 yıl hapis istemi! 8 öğrencisini istismar etmiş, "ben yapmadım" demişti!
14:23 Prof. Dr. Cenk Yaltırak'tan korkutan deprem uyarısı: Aklı olan Marmara'yı, evini bıraksın kaçsın
16:23 Düğüne katılacak davetlilere "Göğüs dekolteli elbise giymeyin" diyen gelinin kural listesi tartışma yarattı
16:19 Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinden kendisini arayan Bakan Karaismalioğlu'na sosyal medyadan yanıt: Gençlerimizin heyecanını paylaştık
16:14 Rize'de 3 gündür kayıp olarak aranıyordu! Ormanda silahlı vurulmuş halde ölü bulundu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 18:01:39. #1.11#
SON DAKİKA: İBRAHİM KALIN: BİZİM MEDENİYETİMİZ BİR KİTAP MEDENİYETİDİR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement