İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta...
7 saat önce
İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız" "İlk ortak devriyede herhangi bir PKK/YPG paçavrasına rastlanmadı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:36 Kaynak: İHA
İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız"
"İlk ortak devriyede herhangi bir PKK/ YPG paçavrasına rastlanmadı. İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmakta"
"Af konusu ve EYT bugün gündeme gelmedi"
"Bülent Beyin açıklamaları kendi şahsi görüşleridir. Görevinde mağdur olanlar varsa bunla alakalı mekanizmalar kurulmuştur"
" (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a cevap: KHK faciadır demek 15 Temmuz'u gölgelemektir Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan EYT sorusuna cevap: Gündeme gelmedi AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar: FETÖ'yü aklama çabasına giren Arınç, bu kez külliyeye çarptı Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir