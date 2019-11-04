Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta...
Son Dakika Politika İbrahim Kalın: ' (Bülent Arınç) 'Bir faciadır' dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta...

İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta...

7 saat önce

İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız" "İlk ortak devriyede herhangi bir PKK/YPG paçavrasına rastlanmadı.

İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız"

"İlk ortak devriyede herhangi bir PKK/ YPG paçavrasına rastlanmadı. İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmakta"

"Af konusu ve EYT bugün gündeme gelmedi"

"Bülent Beyin açıklamaları kendi şahsi görüşleridir. Görevinde mağdur olanlar varsa bunla alakalı mekanizmalar kurulmuştur"

" (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız"

İbrahim Kalın: (Bülent Arınç) Bir faciadır dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta...

İbrahim Kalın, Bülent Arınç, PKK, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:36 Kaynak: İHA
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Bülent Arınç'a cevap: KHK faciadır demek 15 Temmuz'u gölgelemektir
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