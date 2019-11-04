İbrahim Kalın: " (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız"

"İlk ortak devriyede herhangi bir PKK/ YPG paçavrasına rastlanmadı. İkinci devriyenin yarın yapılması planlanmakta"

"Af konusu ve EYT bugün gündeme gelmedi"

"Bülent Beyin açıklamaları kendi şahsi görüşleridir. Görevinde mağdur olanlar varsa bunla alakalı mekanizmalar kurulmuştur"

" (Bülent Arınç) "Bir faciadır" dediğinizde 15 Temmuz darbe girişimi faciasını adeta gölgeleyen bir tutum sergiler gibi algılanırsınız"