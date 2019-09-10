Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın: "Burada bir gecikme olursa, bir oyalama taktiğine döner, 'güvenli bölge' terör...
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İbrahim Kalın: "Burada bir gecikme olursa, bir oyalama taktiğine döner, 'güvenli bölge' terör...

54 dakika önce

İbrahim Kalın: "Burada bir gecikme olursa, bir oyalama taktiğine döner, 'güvenli bölge' terör örgütüne, sınırın 10-20-30 kilometre aşağısında yeni bir güvenli bölge oluşturma haline dönüşürse, bu konuda en ufak bir şüphemiz olursa tabii ki Türkiye Cumhuriyeti güvenli bölgeyi fiilen oluşturma...

İbrahim Kalın:

İbrahim Kalın: "Burada bir gecikme olursa, bir oyalama taktiğine döner, 'güvenli bölge' terör örgütüne, sınırın 10-20-30 kilometre aşağısında yeni bir güvenli bölge oluşturma haline dönüşürse, bu konuda en ufak bir şüphemiz olursa tabii ki Türkiye Cumhuriyeti güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir."

İbrahim Kalın, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 07:40 Kaynak: AA
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