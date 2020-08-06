İbrahim Kalın büyükelçilerle Ayasofya Camii'ni gezdi - Son Dakika

İbrahim Kalın büyükelçilerle Ayasofya Camii'ni gezdi

86 yıl aradan sonra 24 Temmuz günü kılınan Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya Camii'ne ziyaretler devam ediyor.

İbrahim Kalın büyükelçilerle Ayasofya Camii'ni gezdi, System.String[]

86 yıl aradan sonra 24 Temmuz günü kılınan Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Ayasofya Camii'ne ziyaretler devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'deki büyükelçiler ve yabancı kuruluş temsilcileriyle birlikte Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Ziyarete Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da eşlik etti. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyaretlerin yapıldığı Ayasofya'ya girişleri öncesi büyükelçilerin ateşi ölçüldü. Bazı büyükelçiler Ayasofya Camii'nin fotoğraflarını çekerken, cami avlusunda büyükelçilere Osmanlı şerbeti de ikram edildi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, büyükelçilere Ayasofya Camii ile ilgili bilgiler verdi.

"AYASOFYA'NIN TARİHİ, DİNİ KİMLİĞİ VE KÜLTÜREL MİRASIYLA İLGİLİ BİLGİLER VERDİK"Yaklaşık 30 büyükelçinin ziyareti sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklamalarda bulundu. "Ayasofya'nın 86 yıl sonra camiye çevrilmesi çok önemli tarihi bir olay" diyen İbrahim Kalın şu mesajları verdi: "Burada yaptığımız çalışmaları göstermek amacıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla değerli büyükelçileri bugün davet ettik. 30 ülkenin büyükelçisiyle Ayasofya'da yapılan çalışmaları görme imkanımız oldu. Kendilerine hem Ayasofya'nın tarihi, dini kimliği ve kültürel mirasıyla ilgili bilgiler verdik. Hem de yeni düzenlemelerle ilgili bilgi verdik. Ayasofya aynı zamanda bir külliye. Burada sıbyan mektebi, aşevi, medrese var. Her yönüyle ilim, kültür merkezi. Burası Osmanlı döneminde aynı zamanda önemli görüşmelerin, ziyaretlerin de gerçekleştiği büyük bir cami. Bunun Ayasofya'ya yüklediği çok yeni kimlik katmanları var. Dolayısıyla buranın hem Osmanlı siyasi tarihinde hem kültürel ve dini tarihinde hem de estetik tarihinde çok önemli bir yeri var. Bütün bu yönlerini büyükelçilerimize aktardık. Özellikle Ayasofya'nın cami olmasıyla birlikte tarihi, kültürel mirasının ve kimliğinin korunacağı konusunda zaten en ufak bir tereddüdümüz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bunu ifade ettiler. Burada Kültür ve Turizm Bakanlığımız, İstanbul Valiliğimiz ve diğer birimlerimiz gerçekten çok güzel, kapsamlı bir çalışma yaptılar. Çok kısa sürede burayı hazırladılar. Her ne kadar koronavirüs şartlarında sayı sınırlandırılmış olsa, mesafe konulmuş olsa da buraya ilgi ve alakanın çok üst düzeyde olduğunu görmekten de son derece memnunuz. Gelenler gerçekten etkileniyorlar. Burada büyük bir hafıza ve tarih var. Ayrıca Osmanlı mirasına sahip çıkmanın en güzel örneklerinden birisi."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kısa kısa bilgiler verdik. Büyükelçilerimizin soruları oldu. Soruları da cevaplamaya çalıştık. Kendilerine 'biz artık konuşmayalım siz sadece buranın manevi havasını hissedin. Bu mekanla nasıl diyalog kurmak istiyorsanız buyurun siz kurun' dedik. Bir müddet serbest bir şekilde de dolaştık. Bu mekanın, tarihi kimliğin ne kadar etkileyici olduğunu hep birlikte bugün tekrar görmüş olduk" diye konuştu.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 08:51

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İbrahim Kalın büyükelçilerle Ayasofya Camii'ni gezdi - Son Dakika
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