İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı - Son Dakika

İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı

7 saat önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen seslendirmiş olduğu Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı Twitter hesabından paylaştı.

İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerini 'İnce Osman' ile andı, System.String[]

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen seslendirmiş olduğu Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan, 2 yıl önce seslendirdiği Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı tekrar paylaştı. Kalın, Erol Parlak'ın bestelediği, Erkam Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı 5 dakika 30 saniye süren klibi, "Çanakkale geçilmez' diyerek tarih yazan şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum. Onlar o gün toprağa düşmeseydi, biz bugün burada ayakta duramazdık. Bu imtihan günlerini de atlatacağız. Ağıdı bir niyaz olarak kabul buyrun" notu ile paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kalın'ın paylaştığı video

Haber: ANKARA,


İbrahim Kalın, Çanakkale, Twitter, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 10:54 Kaynak: DHA

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