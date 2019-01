İbrahim Kalın: Çekilmede Bilinçli Bir Geciktirme Görülmüyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili, "Yavaşlama söz konusu değil. Amerikalı mevkidaşlarımız çekilme kararını açıkladıkları zaman bize verilen süreler 60 ile 100 gün civarındaydı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile yaptığı görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenledi. Bolton ile kapsamlı bir görüşme gerçekleştirildiğini, çekilme sürecinin nasıl gerçekleşeceğini konuştuklarını belirten Kalın, "Dağıtılan ağır silahların ne olacağı, üslerin akıbeti gibi konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Mukaddime mahiyetinde bu bahisleri etraflı bir şekilde ele aldık. Önümüzdeki günlerde askeri makamlarımız, istihbarat birimlerimiz konuyu detaylı bir şekilde görüşmeye devam edecekler" dedi.



'KARARLI MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK'



Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda Türkiye'nin tutumunun baştan beri net olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Suriye'nin siyasi birliğinin güven altına alınmasının ve Suriye topraklarının terör örgütlerinden temizlenmesinin önemini vurgulayarak şöyle konuştu:



"Suriye Kürtleri ile PKK terör örgütü ve onun Suriye kolu olan PYD/YPG'nin birbirine karıştırılması, aynı şeymiş gibi bir cümle içinde kullanılmasına hepimiz tepki verdik. Sabahki görüşmede de bunların birbirinden net bir şekilde ayrılması gerektiğini ifade ettik. PKK terör örgütü, onun Suriye kolu olan PYD/YPG, yahut benzeri örgütler Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olamazlar. Bugüne kadar Türkiye Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında sivillerin can ve mal kayıplarının olmaması için azami gayret göstermiştir. ve burada da son derece başarılı performans ortaya koymuştur. Suriye sahasında karşımıza çıkan terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemizin bundan sonra da devam edeceğini ifade etmek isterim. Burada çekilme sürecinin PYD/YPG dahil olmak üzere terör örgütlerine veya başka unsurlara yeni fırsat alanları yaratmasına izin vermemeliyiz. Bu konuda Amerikalı müttefiklerimizle koordinasyon içinde olacağız. Görünen o ki, Trump yönetiminin Obama yönetiminden devraldığı mesele olan bu 'YPG ve PYD'ye destek' konusu Trump yönetimi için de sorun olmaya devam ediyor."



'BU KONUYU KONUŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'



Kalın, bu görüşmenin bundan sonra yapılacak bir dizi görüşmelerin ilki olduğunu belirterek, "İlgili birimlerimiz konuyu, sahadaki çekilme sürecini, süresini, mahiyetini, geride bırakılacak olan tabloyu detaylı bir şekilde ele almaya devam edecekler. Biz de mevkidaşlarımızla bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz" dedi.



ERDOĞAN'IN BOLTON İLE GÖRÜŞMEMESİ TEPKİ DEĞİL



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bolton'un randevu talebini geri çevirip çevirmediğine ilişkin soruya Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Bolton'a teyitli randevu sözü yoktu. Böyle bir talep söz konusuydu ama biz bunu en baştan beri teyit etmemiştik. Cumhurbaşkanımızın programı çerçevesinde son tahlilde Cumhurbaşkanımız da ifade etti Bolton'un muhatabı bellidir. O kişi ve kişilerle görüşmelerini zaten yaptılar, buna gerek duyulmadı. Bunu bir tepki gibi değerlendirmek doğru olmaz" dedi.



'KÜRT KARDEŞLERİMİZE DÖNÜK POLİTİKALARI İZAH ETTİM'



Bolton'un İsrail'de yaptığı açıklamalarının kamuoyumuzda tepki uyandırdığını hatırlatan Kalın, "Biz de kendisine bu konuyu detaylı şekilde anlattık. Ben kendisine bu meseleyi Irak'tan Suriye'den Türkiye'den örnekler vererek anlattım. Türkiye'nin Kürt kardeşlerimize dönük bölgedeki politikalarını izah ettim ve bunları da ihtiva eden dosyayı kendisine verdim. Bu bir dil ve üslup meselesi değil bir bakış açısı meselesi haline geliyor zaman zaman Amerikan kamuoyunda, bunu düzeltmek adına doğruları mevkidaşlarımızın önüne koyduk" diye konuştu.



'KÜRTLER SİYASİ HAYATA KATILMAKTADIR'



"Türkiye girince Kürtleri katledecek" gibi argümanların PKK propagandası olduğunu söyleyen Kalın, Amerika'nın buna kulak asmaması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim ülkemizde milyonlarca Kürt barış içinde yaşamaktadır. Kendileri siyasi hayata katılmaktadır. Parlamentoda Kürt milletvekillerimiz, kabinemizde Kürt bakanlarımız vardır. Bunlar açık seçik hakikatler olmasına rağmen bunları zaman zaman hatırlatmamız gerekiyor. Bu hatırlatmaları da bugün yaptık" diye konuştu.



'BİLİNÇLİ BİR GECİKTİRME GÖRÜLMÜYOR'



Kalın, ABD'nin Suriye'den çekilme süreciyle ilgili, "Yavaşlama söz konusu değil. Amerikalı mevkidaşlarımız çekilme kararını açıkladıkları zaman bize verilen süreler 60 ile 100 gün civarındaydı. Şimdi 120 gün telaffuz ediliyor. Bu da 4 ay zaten. Orada bilinçli bir geciktirme görülmüyor" dedi.



'ŞU ANDA PLANLANMIŞ BİR GÖRÜŞME YOK'



John Bolton'a kırmızı renkli iki dosya verdiğini, ilkinde Türkiye'nin bölgedeki Kürtlere dönük yaklaşımlarının yer aldığını, ikincisinde ise YPG ve PYD'nin Suriye'de işlediği suçlar ve insan hakları ihlallerinin bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruya, "Şu anda planlanmış bir görüşme yok ama her zaman olabilir. Liderler düzeyinde bu temaslar neticesinde önümüzdeki günlerde görüşmeler olabilir" dedi.



'KOORDİNASYON YAPARIZ AMA KİMSEDEN İZİN ALMAYIZ'



ABD tarafından gelen, Türkiye'nin ABD ile koordinasyonda bulunmadan Suriye'ye operasyon yapmaması gerektiği yönündeki açıklamalara değinen Kalın, "Biz herkesle koordinasyon yaparız ama kimseden izin almayız. Türkiye kendi güvenlik ve tehdit önceliklerini esas alarak planlamalarını yapar. O manada Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün ifade ettiği gibi biz her an hazırız, her türlü terör tehdidine karşı gerekli adımları her an atarız. 3-4 yıldır Suriye'deki gelişmeleri düşündüğünüz zaman bu adımları atma konusunda Türkiye meşrudur, haklıdır ve bu imkan ve kabiliyetlere sahiptir" diye konuştu.



BOLTON İLE BASIN TOPLANTISININ İPTALİ



Bolton ile planlanan ortak basın toplantısının neden iptal edildiği sorusuna yanıt veren Kalın, "Sayın Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Meksika sınırına inşa edilecek duvarla ilgili önemli bir açıklama yapacağını, bunun biraz sıra dışı formatta planlandığını ifade etti. Kendisinin de bu toplantıya yetişmeye çalışacağını söyledi. Kendi başkanının önemli bir açıklama yapacağı günde kamera karşısına çıkmasının uygun olmayacağını ifade etti. Biz de 'hay hay' dedik" diye konuştu.



Arda ERDOĞAN/ANKARA,

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

