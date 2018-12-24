İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daveti Üzerine ABD Başkanı Trump'ın, 2019 Yılı İçerisinde...
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İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine ABD Başkanı Trump'ın, 2019 yılı içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:17 Kaynak: AA
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