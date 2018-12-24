Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daveti Üzerine ABD Başkanı Trump'ın, 2019 Yılı İçerisinde...

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daveti Üzerine ABD Başkanı Trump'ın, 2019 Yılı İçerisinde...

1 saat önce

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine ABD Başkanı Trump'ın, 2019 yılı içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdiğini söyledi.

İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Daveti Üzerine ABD Başkanı Trump'ın, 2019 Yılı İçerisinde..., System.String[]
İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine ABD Başkanı Trump'ın, 2019 yılı içerisinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 07:17 Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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