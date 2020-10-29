İbrahim Kalın: Cumhuriyet, bu milletin diriliş hikayesidir - Son Dakika

İbrahim Kalın: Cumhuriyet, bu milletin diriliş hikayesidir
29.10.2020 09:43
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyet bu milletin diriliş hikayesidir" dedi.
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında, "Cumhuriyet bu milletin diriliş hikayesidir" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki hesabından yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet bu milletin diriliş hikayesidir. Yeniden ayakları üzerinde yükselmesidir. Bağımsızlık bildirgemizdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun" dedi.
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