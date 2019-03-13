Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın'dan 'Beril Dedeoğlu' Paylaşımı

İbrahim Kalın'dan 'Beril Dedeoğlu' Paylaşımı

16 dakika önce

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Beril Dedeoğlu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.

İbrahim Kalın'dan 'Beril Dedeoğlu' Paylaşımı, System.String[]
CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, "Beril Dedeoğlu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Mevla mekanını cennet eylesin. Ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Dedeoğlu'nun vefatına ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan, "Beril Dedeoğlu hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Mevla mekanını cennet eylesin. Ailesine ve yakınlarına sabr-ı cemil ihsan eylesin. Hepimizin başı sağ olsun" paylaşımında bundu.

'BERRAK BİR ZİHİN SAMİMİ BİR DOSTTU'

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Dedeoğlu'nun vefatına ilişkin bir mesaj yayımladı. Altun Twitter'dan, "Kıymetli insan, değerli hocam Prof. Dr. Beril Dedeoğlu'nun vefatından çok ama çok derin bir üzüntü duydum. Çalışkan ve üretken bir akademisyen, berrak bir zihin, samimi bir dosttu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, öğrencilerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:46 Kaynak: DHA

Twitter, İbrahim Kalın, Beril Dedeoğlu, Güncel
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