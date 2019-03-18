Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın'dan Çanakkale Ağıdı

İbrahim Kalın'dan Çanakkale Ağıdı

2 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen seslendirdiği Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı Twitter hesabından paylaştı.

İbrahim Kalın'dan Çanakkale Ağıdı, System.String[]
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Çanakkale şehitlerine ithafen seslendirdiği Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı Twitter hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabı Twitter'dan, seslendirdiği Çanakkale ağıdı 'İnce Osman'ı paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Erol Parlak'ın bestelediği, Erkam Bülbül'ün yönetmenliğini yaptığı 5 dakika 30 saniye süren klibi, "Çanakkale şehitlerine ve bütün şühedaya selam, dua ve tazim ile" notuyla paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İbrahim Kalın'ın paylaştığı klip

Haber: ANKARA/DHA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 02:59 Kaynak: DHA

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