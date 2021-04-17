İbrahim Kalın'dan, 'Erkan Oğur' açıklaması - Son Dakika

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Hiç Oldum' türküsüne eşlik ettiği için eleştirilen müzisyen Erkan Oğur'un açıklamasına ilişkin, "Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter hesabından 'Sözü yormadan' notuyla yaptığı açıklamasında, "İlk iki gün Erkan Oğur beyi üzmelerine çok üzüldüm. Kendisini arayıp konuştum. 'Bu pervasızca saldırılar sizi sakın mahzun etmesin' dedim. Birlikte susmaya karar verdik. Fakat üçüncü gün belki yanlış hatırlayarak söylediği şeylere şaşırdım ve üzüldüm. Keşke zorba saldırıların karanlık gölgesi, kendi irademizle ve muhabbetle paylaştığımız bu güzelliğin üzerine düşmeseydi. Canı sağ olsun. Herkes nasibinde ne varsa onu aldı" ifadesini kullandı.