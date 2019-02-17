Son Dakika Haberleri: İbrahim Kalın'dan, Fetö Elebaşı İçin Açıklama Bize Ulaşan Böyle Bir Şey Yok

İbrahim Kalın'dan, Fetö Elebaşı İçin Açıklama Bize Ulaşan Böyle Bir Şey Yok

1 saat önce

İbrahim Kalın'dan, FETÖ elebaşı için açıklama: Bize ulaşan böyle bir şey yokHABERİ GEÇİLECEK(Tür: İstanbul)

İbrahim Kalın'dan, FETÖ elebaşı için açıklama: Bize ulaşan böyle bir şey yok

HABERİ GEÇİLECEK

(Tür: İstanbul)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:41 Kaynak: DHA

İstanbul, İbrahim Kalın, Güncel
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