İbrahim Kalın'dan, Fetö Elebaşı İçin Açıklama Bize Ulaşan Böyle Bir Şey Yok
1 saat önce
İbrahim Kalın'dan, FETÖ elebaşı için açıklama: Bize ulaşan böyle bir şey yokHABERİ GEÇİLECEK(Tür: İstanbul)
İbrahim Kalın
'dan, FETÖ elebaşı için açıklama: Bize ulaşan böyle bir şey yok
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 12:41 Kaynak: DHA
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