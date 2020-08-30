Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki gösterdi.
Kalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Avrupa'nın ortasında Kur'an-ı Kerim yakıyorlar. Sonra da aklın, bilimin, özgürlüğün, adaletin savunucusu olduklarını iddia ediyorlar. Kendileri gibi olmayan herkesi akılsız, gerici, özgürlük düşmanı olarak yaftalıyorlar. Modern barbarlar ilkellikte sınır tanımıyor." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 14:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Politika › İbrahim Kalın'dan İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonuna tepki Açıklaması - Son Dakika