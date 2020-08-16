İbrahim Kalın'dan Joe Biden'a cevap - Son Dakika

İbrahim Kalın'dan Joe Biden'a cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Joe Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Joe Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı" dedi. İbrahin Kalın, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından İngilizce bir açıklama yapan Kalın, şunları kaydetti: "Joe Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalet, kibir ve ikiyüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı. Ama hala deneyebileceğinizi düşünüyorsanız buyurun deneyin, bedelini ödersiniz" - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 10:01

Kaynak: İHA

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